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Капитана украинских браконьеров с судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО

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Капитана украинских браконьеров с судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО

Симферополь, 2 ноября. Двух членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», а также капитана сейнера Виктора Новицкого выпустили из СИЗО в Симферополе. Мера пресечения задержанным за браконьерство изменена на подписку о невыезде, сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина.

«Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы», — сказала Лубина.

Напомним, рыболовецкое судно «ЯМК-0041», добывавшее рыбу в исключительной экономической зоне России, было задержано в мае. Браконьеры ставили сети, чтобы ловить камбалу-канкан, которая была в то время запрещена к вылову.

Капитана украинских браконьеров с судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО

30 октября в Крым вернулись моряки с российского сейнера «Норд», которых в Азовском море незаконно задержали украинские пограничники, при этом капитан «Норда» по-прежнему остается на Украине. 

Автор: Федор Веснин
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