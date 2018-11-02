Донецк, 2 ноября. Донбасс не позволит Украине уйти от исполнения своих обязательств, подвел итоги внеочередного заседания Совета безопасности ООН временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Заседание Совбеза ООН состоялось во вторник, 30 октября. На нем был поднят вопрос о предстоящих выборах в Донбассе. По итогам заседания в Совбезе ООН заявили, что не признают итогов голосования 11 ноября. При этом мнение республик Донбасса не учитывалось: представителей ДНР и ЛНР на заседание не пригласили.

Учитывая такие условия заседания, как отметил Пушилин, в ДНР не рассчитывали на позитивные результаты заседания.

«Было понятно, что будут «осуждать, запрещать и призывать». Так и вышло», — констатировал политик.

Пушилин предположил, что проведение внеочередного заседания Совбеза ООН было необходимо на фоне приближающихся президентских выборов на Украине. Как пояснил врио главы ДНР, действующей киевской власти нужно показать, что «заграница им поможет».

Кроме того, по словам Пушилина, Украина при поддержке ряда стран ООН хочет переложить свою ответственность за срыв минских соглашений на республики Донбасса. Именно поэтому, как объяснил политик, запланированные на 11 ноября выборы в ЛНР и ДНР на заседании рассматривали как «нарушение» комплекса мер. Он добавил, что Киев пытается уйти от минского формата переговоров, однако Донбасс не позволит ему это сделать.

«Донбасс не позволит Украине уйти от своих обязательств. Официальные представители стран «нормандской четверки» и ОБСЕ не раз заявляли о безальтернативности минских соглашений, и это наша твердая позиция», — заключил Пушилин.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, в зоне конфликта неоднократно вводился режим перемирия. Однако Киев срывает установленные договоренности. Из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.