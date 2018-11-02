США до сих пор не уведомили РФ о своем намерении выйти из ДРСМД — Антонов

Москва, 2 ноября. Вашингтон так и не передал российской стороне уведомление о своем намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов перед церемонией вручения премии Института устойчивого диалога.

«Соединенные Штаты до сих пор не передали нам не уведомление — необходимое в соответствии с положениями ДРСМД — об их намерении выйти из этого договора», — заявил Антонов.

По его словам, вероятно, что Вашингтон продолжает консультации со своими союзниками по этому поводу. Посол добавил, что для России это — «угроза национальной безопасности».

Дипломат подчеркнул, что Москва считает важным и необходимым вести с Соединенными Штатами переговоры на этот счет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Он без каких-либо доказательств обвинил Россию в невыполнении условий договора. При этом, отметим, российские дипломаты не раз обращали внимание, что именно действия США противоречат пунктам договора. В настоящее время американская сторона готовит по поручению Трампа доклад о якобы имевшем место нарушении договора со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что обвинения США в адрес России о нарушении соглашения являются лишь формальным предлогом для выхода Вашингтона из ДРСМД.