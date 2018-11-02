«Киеву никогда не одержать верх»: в Совфеде пригрозили ответить Украине на арест судна в Мариуполе

Украина задержала в порту Мариуполя судно из России, перевозившее свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината и направлявщееся в Бельгию. Об этом сообщил генеральный украинский прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Луценко назвал арест ответом на российские санкции, пригрозив уголовной ответственностью всем причастным к грузоперевозке.

«Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», — заявил генпрокурор Украины в соцсети.

Отметим, что Алчебский металлургический завод в феврале 2017 года завершил работу из-за транспортной блокады, введенной украинскими властями. Затем комбинат перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре на предприятии ввели в строй доменную печь, после чего оно снова начало работу, в феврале этого года сообщили о запуске второй доменной печи.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что незаконный арест Украиной корабля не останется без ответа.

Прежде всего, сенатор подчеркнул, что изначально жесткую санкционную политику против России начал вести сам Киев, а ограничения в адрес Украины последовали из Москвы позже. Арест судна не что иное как посягательство на интересы РФ, которое никак не может считаться ответом на российские санкции.

«Это не имеет никакого отношения к области права и даже обмена санкционными решениями, которые, кстати, не мы первыми принимали. Начала санкционную политику в отношении России Украина. Это гибридная война, в которой используются абсолютно все средства. И мотивация, обоснование этих действий, не имеет никакого значения. Что там говорит прокурор? Он может приписывать нам все, что угодно, даже терроризм, а, по сути дела, это только одно — незаконные действия в отношении России», — заметил сенатор.

По словам Олега Морозова, задержание корабля Украиной не останется без ответа. Кроме того, собеседник агентства напомнил, что украинские пограничники уже незаконно арестовывали российское судно, после чего последовал незамедлительный ответ Москвы.

Речь идет о задержании корабля «Норд» в конце марта, Киев обвинил членов экипажа в нарушении правил входа в Крым. Только в конце октября моряки смогли свободно вернуться домой.