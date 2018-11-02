Харьковская епархия подтвердила свою верность Московскому патриархату

Киев, 2 ноября. Служители Харьковской епархии подтвердили свою приверженность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующее заявление сделано на фоне религиозной ситуации на Украине и стремления Киева к получению автокефалии украинской церкви.

Представители духовенства отметили, что являются сторонниками Московского патриархата. Они подтвердили приверженность епархии канонической Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием.

«Собравшиеся клирики засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви», — сообщили в Харьковской епархии в комментарии «Интерфаксу».

Ранее о поддержке Московского патриархата заявили духовенства Сумской и Днепропетровской областей. О своей приверженности Московскому патриархату также говорили служители Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской и Кировоградской епархий.

Напомним, в сентябре Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. В Русской православной церкви предупредили Константинополь о возможных трагических последствиях этого шага. Тем не менее, синод Константинопольского патриархата принял решение об отмене акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. Константинополь также снял обвинения с глав двух раскольничьих украинских церквей: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария. В РПЦ эти решения оценили как канонически ничтожные, так как они противоречат нормам церковного строя. Московский патриархат также принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем.