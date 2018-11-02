Сирия: Россия зафиксировала семь случаев обстрела в Алеппо и Латакии

Дамаск, 2 ноября. Россия за сутки зафиксировала семь случаев обстрела в Сирии, которые произошли в Алеппо и Латакии. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий было зафиксировано семь случаев обстрела.

Боевики пять раз открывали огонь в Алеппо, а также два раза обстреляли территорию Латакии. Турецкие военные обстрелов не зафиксировали. За истекшие сутки была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Замалька провинции Дамаск. Местным жителям военные выдали 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны.

Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.