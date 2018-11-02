Киев, 2 ноября. Жители Донбасса перестанут страдать, когда стороны минских соглашений начнут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил бывший заместитель главы миссии Александр Хуг в интервью телеканала NewsOne.

По мнению Хуга, для прекращения насилия на линии столкновения необходима реакция сторон минских соглашений. Он отметил, что Миссия ежедневно фиксирует нарушения, и то, что видят сотрудники, указано «черным по белому» в отчетах.

«Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась, и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — заявил он.

Недавно Хуг сделал заявление, которое вызвало истерику в украинских кругах. Международные наблюдатели миссии не обнаружили никаких следов так называемого «российского вмешательства» в конфликт на юго-востоке Украины, констатировал он. Слова об отсутствии российских военных вызвали возмущение у украинских политиков, которые пытаются всем доказать, что Россия якобы является стороной внутриукраинского конфликта. Примечательно, что на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ оказывают давление в пользу удобного для киевского руководства изложения фактов.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, который побудил Луганск и Донецк объявить о своей независимости. На местных референдумах о самоопределении большинство жителей проголосовали за образование ДНР и ЛНР. Власти республик Донбасса отказались подчиняться Киеву, в ответ украинское руководство начало силовую операцию.

Ситуацию на юго-востоке Украины пытаются урегулировать на минской площадке. Был подписан ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на перемирие, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.

Киев не раз без каких-либо доказательств обвинял Россию во «вмешательстве» в дела страны. Москва все обвинения категорически отрицает и лишь подчеркивает, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризисы.