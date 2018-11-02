Заскучавший Кэмерон собрался вернуться в большую политику

Лондон, 2 ноября. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон планирует вернуться в большую политику. Он хочет баллотироваться на пост министра иностранных дел королевства.

Британские журналисты со ссылкой на друзей Кэмерона узнали, что политику за два года отставки стало «ужасно скучно».

«Дэвид предан государственной службе и нередко говорит о том, что не исключает возвращения в политику, внутреннюю или международную. Ему всего 52 года, он молодой человек», — рассказал один из друзей политика журналистам газеты The Sun.

Как пишут журналисты The Sun, Кэмерон может вернуться в политику в 2019 году после выхода в свет его мемуаров. Политик рассказывал, что книга будет опубликована после 29 марта 2019 года — официальной даты выхода Британии из ЕС.

Напомним, что Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год.