«Не пугайте повышением цен»: в Госдуме осадили фармацевтов, спекулирующих на курсе доллара

В «Аптечной гильдии» заявили о повышении цен на лекарства в будущем году в среднем на 10 %, объясняя это ростом курса доллара. При этом подорожают, по словам представителей отрасли, не только импортные медикаменты, но и продукты отечественного фармацевтического производства — в них используются закупаемые за рубежом ингредиенты. Отметим, что выросший к началу осени курс доллара с 12 сентября стабильно снижается. Сегодня курс составляет 65,65 рублей за доллар.

В Государственной думе РФ на такие это заявление ответили резко — депутат и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей осадил представителей фармацевтического бизнеса, заявив, что они «хотят нажиться на россиянах, которые нуждаются в лекарствах».

«Абсолютно очевидно, что здесь прослеживается если не шантаж, то элементы шантажа. Пугать повышением цен не надо. Есть государственные органы, есть Федеральная антимонопольная служба, которая этим занимается. Конечно, зависимость нашего рынка от импортных лекарств достаточно высока, но утрировать эту ситуацию я бы не советовал», — заявил Геннадий Онищенко.

Депутат также обратился к представителям фармацевтической отрасли, посоветовав использовать колебания валютного курса как повод задуматься об импортозамещении, а не увеличении собственной прибыли.