У Москвы есть козырь в рукаве: в Киеве считают санкции РФ только «пробным шаром»

Киев, 2 ноября. Российские санкции против Украины призваны заставить основные финансово-промышленные группы страны «задуматься и сделать выводы». При этом ограничительные меры — это лишь верхушка айсберга, а у Москвы есть козырь в рукаве, считает киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Российские санкции — это целая система намеков и полунамеков владельцам бизнесов», – отметил эксперт.

По его мнению, оценивать введенные Россией санкции так, как американские ограничительные меры, неверно.

«Тут не работает прямая оценка, как скажем, в случае с санкциями американскими, когда эксперты первым делом подсчитывают сколько денег потеряют компании, попавшие в «черный список». С Россией – ситуация другая», — приводит комментарий Куща интернет-газета «Страна».

Эксперт напомнил, что Россия не стала вводить санкции против ряда крупных украинских олигархов, в то же время под действие ограничительных мер попали топ-менеджеры связанных с ними компаний. Кущ назвал санкции РФ «пробным шаром», который заставит Украину задуматься.

«[Если реакции не последует], будут включаться другие рычаги. Ведь сами санкции – это вершина айсберга. У нас до сих пор очень крепкие связи с российским капиталом… А в российских банках – значительные кредитные портфели украинских компаний. Плюс – разного рода компромат, который Кремль до последнего держит в рукаве», – подчеркнул финансовый аналитик.

Напомним, ранее Россия ввела контрсанкции против ряда украинских граждан и компаний. Ограничительные меры, в частности, коснулись глав МВД и СБУ Арсена Авакова и Василия Грицака, известных националистов Дмитрия Яроша и Олега Ляшко и многих других известных борцов с «российской агрессией».