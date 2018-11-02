Дома подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя обыскали в Уфе

Уфа, 2 ноября. В Уфе прошли обыски в домах и на рабочих местах экс-сотрудников органов МВД, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. 2 ноября должны состояться слушания об избрании меры пресечения. Подозреваемыми по делу проходят трое служащих полиции, которые ранее были уволены из ОВД.

Подозреваемыми по делу являются: 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, его коллега из Кармаскалинского района и начальник отдела по вопросам миграции, пишет KP.Ru. Глава МВД по Республике Башкортостан Роман Деев сообщил, что все трое были уволены за проступки, порочащие честь и достоинство сотрудников полиции.

Напомним, 23-летняя дознаватель, работавшая в отделе по Уфимскому району, заявила о изнасиловании. Сейчас ей оказывают необходимую помощь. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», пишут «Известия».