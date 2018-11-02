В Госдуме объяснили планы Центробанка по наращиванию золотого запаса

Москва, 2 ноября. Центробанк РФ продолжить увеличивать долю золота в золотовалютных резервах. Это будет происходить на фоне сокращения инвестиций в ценные бумаги США. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сокращение доли в долларах, а также наращивание золотого запаса — это сложившаяся тенденция. Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что вложения в американские ценные бумаги рекордно снизились.

Напомним, что в третьем квартале 2018 года было куплено рекордное количество золота мировыми центробанками за четырехлетний период. Крупнейшую долю золота приобрел Центробанк России — 92,2 тонны. Об этом сообщал Всемирный золотой совет (WGC).

Центробанк России начал распродавать американские ценные бумаги после введения санкций США. В 2010 году гособлигации США составляли 176 миллиардов долларов, теперь они сократились до 14 миллиардов долларов. Объем золотого запаса страны впервые превысил 2 000 тонн.