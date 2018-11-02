Есть основания для тревоги: Роскомнадзор не торопится реагировать на провокационный проект «Крым.Реалии»

Федеральное агентство новостей обратилось в Роскомнадзор со своей тревогой о том, что некоторые СМИ-иноагенты и их дочерние структуры беспрепятственно ведут деструктивную и провокационную деятельность на территории России, всеми силами пытаясь дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Эту тревогу вызывает и трагедия в Керчи, где в результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, и инцидент в Архангельске, признанный терактом.

На этом фоне особенно страшно, что подобные трагедии всячески раздувают в антироссийском духе такие ресурсы, как проект украинской службы «Радио Свобода» — сайт «Крым.Реалии», частично заблокированный в РФ за публикации интервью с лидерами запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа».

Тем не менее этот ресурс доступен в Крыму, на территории российского Северного Кавказа, а также на востоке Украины. «Крым.Реалии» вещает на средних волнах, ему предоставляют площадку признанные в РФ иностранными агентами «Радио Свобода» и «Настоящее время».

«Проект «Крым.Реалии» публикует статьи, призывающие к беспорядкам, разжигающие ненависть к представителям российской власти. <…> Просим принять предусмотренные законом меры в отношении ложных и пропагандистских материалов», — говорится в обращении ФАН в Роскомнадзор.

Обращение поступило в ведомство 25 октября, ему был присвоен регистрационный номер, и был дан ответ:

«Срок рассмотрения — 20.11.2018 года».

Ведомству, отвечающему за нашу информационную безопасность, следует оперативно реагировать на современные вызовы, считает политолог Андрей Кошкин, которого Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать эту ситуацию.

«Напомню: наш президент, говоря о трагедии в Керчи, акцентировал внимание на проблемах глобализации, — отметил Кошкин в разговоре с корреспондентом ФАН. — Глава государства подчеркнул, что в Интернете гуляет контент, требующий серьезного осмысления специалистами».

По мнению политолога, сегодня эта задача особенно актуальна, поэтому под нее необходимо выделять соответствующие человеческие и материальные ресурсы.

«Появляется очень много сомнительных сайтов, и нужны эксперты, которые бы сделали заключение об опасности или — наоборот — безопасности размещенных на них материалов, — продолжил эксперт. — Такого подозрительного контента не так уж и мало: в Сети все больше сайтов, материалы которых буквально разъедают сознание. Авторы публикуемых там статей всеми силами пытаются посеять сомнения в умах людей. Этот контент ориентирован в основном на молодежь, а это внушает особую тревогу».

Создатели подобных ресурсов не гнушаются дезинформацией и провокациями, делая все, чтобы раскачать ситуацию в нашем обществе, отметил собеседник ФАН.

«В провокационных материалах, появляющихся на таких ресурсах, все и вся подвергается критике, — продолжил он. — При этом, если там критикуется власть, то речь идет не о конструктивной критике. Их цель другая. Своей необоснованной критикой всего, что делают наши власти, всего, что происходит в нашей стране, они пытаются выполнить поставленную перед ними задачу: раскачать общество, нарушить стабильность, посеять смуту и спровоцировать возмущение. Делается это для того, чтобы трансформировать общественное недовольство в беспорядки, причем вплоть до их деструктивных форм и методов уличного протеста, вроде сжигания покрышек».

А все начинается с простого — с деструктивной политики определенных сил в Интернете. И хуже всего, что невозможно сразу определить, с чем мы имеем дело: с конструктивной критикой с целью улучшения общества или с попыткой дестабилизировать ситуацию в стране, подчеркнул Андрей Кошкин.

«Разобраться в этом могут только специалисты, которые должны иметь возможность напрямую выходить на структуры Роскомнадзора. Это позволит в случае необходимости немедленно принять решение о закрытии того или иного враждебного сайта. Но сегодня эта работа, на мой взгляд, ведется недостаточно оперативно. В обществе есть запрос на большую оперативность, большую прозрачность такой работы, и пока общество не удовлетворено. На мой взгляд, Роскомнадзору необходимо усилить свои структуры для выполнения таких задач. Это будет в русле поручения нашего президента: оперативно и адекватно реагировать на современные вызовы, в том числе идущие из Всемирной паутины», — резюмировал Андрей Кошкин.

При попытке корреспондента ФАН дозвониться в пресс-службу Роскомнадзора ответа получить не удалось. Зато там умиротворенно звучал умиротворяющий рингтон: Don't Worry, Be Happy («Не беспокойся, будь счастлив»). Но основания для тревоги и беспокойства есть — c этим согласны многие эксперты.

«Крым.Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», которая является подразделением международной информационной компании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», признанной в России иностранным агентом.

Проект стартовал в марте 2014 года, сразу после вхождения Крыма в состав России. Уже весной 2014 года крымская команда украинской редакции «Радио Свобода» создала три информационных сайта — на русском, украинский и крымско-татарском языках.

В сентябре 2015 начало вещание «Радио Крым.Реалии», которое транслирует свои передачи на средних волнах на большую часть территории Крыма, юго-восток Украины и предгорные районы российского Северного Кавказа. С начала 2017 года также выходит еженедельная русскоязычная телевизионная программа «Крым.Реалии» на международном телеканале «Настоящее Время», также признанном в РФ иноагентом.

Главный редактор сайта «Крым.Реалии» — заслуженный журналист Украины Владимир Притула, который работает совместно со структурами Фонда Сороса, признанного в РФ нежелательной организацией.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом.

17 октября в Политехническом колледже в Керчи в результате стрельбы и взрыва самодельной бомбы погиб 21 человек, более 70 получили ранения и травмы. В преступлении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который позже был найден мертвым.

31 октября в управлении ФСБ в Архангельске произошел взрыв, который, предположительно, устроил 17-летний подросток, также студент колледжа. Предполагаемый преступник погиб на месте, трое сотрудников управления получили ранения различной степени тяжести. Преступление квалифицировано как теракт. По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставлял в соцсетях записи экстремистского содержания и входил в одну из неформальных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.