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Есть основания для тревоги: Роскомнадзор не торопится реагировать на провокационный проект «Крым.Реалии»

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Есть основания для тревоги: Роскомнадзор не торопится реагировать на провокационный проект «Крым.Реалии»

Федеральное агентство новостей обратилось в Роскомнадзор со своей тревогой о том, что некоторые СМИ-иноагенты и их дочерние структуры беспрепятственно ведут деструктивную и провокационную деятельность на территории России, всеми силами пытаясь дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Эту тревогу вызывает и трагедия в Керчи, где в результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, и инцидент в Архангельске, признанный терактом.

На этом фоне особенно страшно, что подобные трагедии всячески раздувают в антироссийском духе такие ресурсы, как проект украинской службы «Радио Свобода» — сайт «Крым.Реалии», частично заблокированный в РФ за публикации интервью с лидерами запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа».

Тем не менее этот ресурс доступен в Крыму, на территории российского Северного Кавказа, а также на востоке Украины. «Крым.Реалии» вещает на средних волнах, ему предоставляют площадку признанные в РФ иностранными агентами «Радио Свобода» и «Настоящее время».

«Проект «Крым.Реалии» публикует статьи, призывающие к беспорядкам, разжигающие ненависть к представителям российской власти. <…> Просим принять предусмотренные законом меры в отношении ложных и пропагандистских материалов», — говорится в обращении ФАН в Роскомнадзор.

Обращение поступило в ведомство 25 октября, ему был присвоен регистрационный номер, и был дан ответ:

«Срок рассмотрения — 20.11.2018 года».

Есть основания для тревоги: Роскомнадзор не торопится реагировать на провокационный проект «Крым.Реалии»

Ведомству, отвечающему за нашу информационную безопасность, следует оперативно реагировать на современные вызовы, считает политолог Андрей Кошкин, которого Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать эту ситуацию.

«Напомню: наш президент, говоря о трагедии в Керчи, акцентировал внимание на проблемах глобализации, — отметил Кошкин в разговоре с корреспондентом ФАН. — Глава государства подчеркнул, что в Интернете гуляет контент, требующий серьезного осмысления специалистами».

По мнению политолога, сегодня эта задача особенно актуальна, поэтому под нее необходимо выделять соответствующие человеческие и материальные ресурсы.

«Появляется очень много сомнительных сайтов, и нужны эксперты, которые бы сделали заключение об опасности или — наоборот — безопасности размещенных на них материалов, — продолжил эксперт. — Такого подозрительного контента не так уж и мало: в Сети все больше сайтов, материалы которых буквально разъедают сознание. Авторы публикуемых там статей всеми силами пытаются посеять сомнения в умах людей. Этот контент ориентирован в основном на молодежь, а это внушает особую тревогу».

Роскомнадзору следует оперативнее реагировать на современные вызовы, считают эксперты

Создатели подобных ресурсов не гнушаются дезинформацией и провокациями, делая все, чтобы раскачать ситуацию в нашем обществе, отметил собеседник ФАН.

«В провокационных материалах, появляющихся на таких ресурсах, все и вся подвергается критике, — продолжил он. — При этом, если там критикуется власть, то речь идет не о конструктивной критике. Их цель другая.

Своей необоснованной критикой всего, что делают наши власти, всего, что происходит в нашей стране, они пытаются выполнить поставленную перед ними задачу: раскачать общество, нарушить стабильность, посеять смуту и спровоцировать возмущение. Делается это для того, чтобы трансформировать общественное недовольство в беспорядки, причем вплоть до их деструктивных форм и методов уличного протеста, вроде сжигания покрышек».

А все начинается с простого — с деструктивной политики определенных сил в Интернете. И хуже всего, что невозможно сразу определить, с чем мы имеем дело: с конструктивной критикой с целью улучшения общества или с попыткой дестабилизировать ситуацию в стране, подчеркнул Андрей Кошкин.

«Разобраться в этом могут только специалисты, которые должны иметь возможность напрямую выходить на структуры Роскомнадзора. Это позволит в случае необходимости немедленно принять решение о закрытии того или иного враждебного сайта. Но сегодня эта работа, на мой взгляд, ведется недостаточно оперативно.

В обществе есть запрос на большую оперативность, большую прозрачность такой работы, и пока общество не удовлетворено. На мой взгляд, Роскомнадзору необходимо усилить свои структуры для выполнения таких задач. Это будет в русле поручения нашего президента: оперативно и адекватно реагировать на современные вызовы, в том числе идущие из Всемирной паутины», — резюмировал Андрей Кошкин.

При попытке корреспондента ФАН дозвониться в пресс-службу Роскомнадзора ответа получить не удалось. Зато там умиротворенно звучал умиротворяющий рингтон: Don't Worry, Be Happy («Не беспокойся, будь счастлив»). Но основания для тревоги и беспокойства есть — c этим согласны многие эксперты.

«Крым.Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», которая является подразделением международной информационной компании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», признанной в России иностранным агентом.

Проект стартовал в марте 2014 года, сразу после вхождения Крыма в состав России. Уже весной 2014 года крымская команда украинской редакции «Радио Свобода» создала три информационных сайта — на русском, украинский и крымско-татарском языках.

В сентябре 2015 начало вещание «Радио Крым.Реалии», которое транслирует свои передачи на средних волнах на большую часть территории Крыма, юго-восток Украины и предгорные районы российского Северного Кавказа. С начала 2017 года также выходит еженедельная русскоязычная телевизионная программа «Крым.Реалии» на международном телеканале «Настоящее Время», также признанном в РФ иноагентом.

Главный редактор сайта «Крым.Реалии» — заслуженный журналист Украины Владимир Притула, который работает совместно со структурами Фонда Сороса, признанного в РФ нежелательной организацией.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом.

17 октября в Политехническом колледже в Керчи в результате стрельбы и взрыва самодельной бомбы погиб 21 человек, более 70 получили ранения и травмы. В преступлении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который позже был найден мертвым.

31 октября в управлении ФСБ в Архангельске произошел взрыв, который, предположительно, устроил 17-летний подросток, также студент колледжа. Предполагаемый преступник погиб на месте, трое сотрудников управления получили ранения различной степени тяжести. Преступление квалифицировано как теракт. По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставлял в соцсетях записи экстремистского содержания и входил в одну из неформальных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Ольга Павлова
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