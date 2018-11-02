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Донбасс: украинские силовики за минувшие сутки не обстреливали ЛНР

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Донбасс: украинские силовики за минувшие сутки не обстреливали ЛНР

Луганск, 2 ноября. Народная милиция Луганской народной республики за истекшие сутки не зафиксировала случаев обстрела со стороны территорий, подконтрольных Украине. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Как уточнили в пресс-службе Народной милиции, ВСУ за минувшие сутки не обстреливали территорию ЛНР. Накануне сообщалось, что украинские силовики дважды открывали огонь по населенным пунктам республики.

Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик после того, как они провозгласили свою независимость весной 2014 года. Республики Донбасса сделали это после государственного переворота на Украине.

За время конфликта на территории юго-восточной Украины погибло около 10 тысяч человек. Киевские военные не соблюдают условия перемирия и регулярно обстреливают неподконтрольные Украине территории.

Донбасс: украинские силовики за минувшие сутки не обстреливали ЛНР

Автор: Алия Садыкова
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