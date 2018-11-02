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«Роскосмос» и NASA изменят логику экспериментов на МКС

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«Роскосмос» и NASA изменят логику экспериментов на МКС

Москва, 2 ноября. «Роскосмос» и NASA собираются изменить логику экспериментов на Международной космической станции, чтобы их результаты можно было максимально использовать при освоении Луны. Об этом сообщил в пятницу глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что уже договорился со своим коллегой из США Джимом Брайденстайном о совместном наблюдении за всеми экспериментами на МКС и переподчинении их одной логике. По словам Рогозина, новый принцип будет заключаться в том, чтобы сделать человека автономным от постоянной поддержки с Земли.

«То есть воздух, вода, питание и возможность ремонта каких-то компонентов станции за счет аддитивных технологий», — пояснил Рогозин в беседе с РИА Новости.

Рогозин напомнил, что космические агентства, которые планируют лунные миссии, собираются начать полеты примерно в одно и то же время – в конце 2020-х или начале 2030-х годов. Планируется, что первый россиянин высадится на Луне в 2030 году.

Ранее Рогозин заявил, что новая концепция России по освоению Луны будет представлена в течение двух недель.

Автор: Василий Котов
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