Американская пенсионерка выжила после 74 осиных укусов

Вашингтон, 2 ноября. Американская пенсионерка подверглась нападению роя пчел во время уборки участка. Об этом пишет DEITA.RU.

Известно, что 94-летняя Бернис Арлин Паттерсон во время уборки участка наткнулась на осиное гнездо, после чего споткнулась и упала. В этот момент на женщину напал рой ос. На крики пенсионерки прибежал сын, который отогнал ос метлой и спреем против насекомых.

Женщину госпитализировали с многочисленными укусами. К счастью, к настоящему моменту женщине ничто не угрожает, медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, сообщает Fox 12 Oregon.