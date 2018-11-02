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Американская пенсионерка выжила после 74 осиных укусов

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Американская пенсионерка выжила после 74 осиных укусов

Вашингтон, 2 ноября. Американская пенсионерка подверглась нападению роя пчел во время уборки участка. Об этом пишет DEITA.RU.

Известно, что 94-летняя Бернис Арлин Паттерсон во время уборки участка наткнулась на осиное гнездо, после чего споткнулась и упала. В этот момент на женщину напал рой ос. На крики пенсионерки прибежал сын, который отогнал ос метлой и спреем против насекомых.

Женщину госпитализировали с многочисленными укусами. К счастью, к настоящему моменту женщине ничто не угрожает, медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, сообщает Fox 12 Oregon.

Автор: Ксения Пудовкина
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