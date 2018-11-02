«У нас люди как в 1937 году»: россияне просят остановить оптимизацию здравоохранения

Видновская районная клиническая больница Московской области взывает о помощи. Руководство медучреждения заставляет десятки врачей подписывать заявления об увольнении.

«Незабвенная моя бумага, которой опечатали. Друзья к вечеру приехали из Москвы, и сняли с моей двери вот это, — показывает свидетельство недавнего противостояния с начальством заместитель главного врача больницы Лариса Волощук. — К ночи увольнение было отменено, но запись в трудовой книжке еще осталась».

Жертвами небывалого прессинга в клинической больнице за полтора года стали больше 100 сотрудников, утверждает замглавврача. Это врачи, доктора наук и медсестры.

«Главный врач ставит условия и говорит: «Либо я нахожу такие условия, что я тебя увольняю по статье»… Он запугивает. У нас люди как в 1937 году, люди стали бояться собственной тени, — рассказала репортеру Федерального агентства новостей Лариса Волощук. — Пошли наговоры друг на друга, каждый боялся, шарахался, думал, что он отсидится. Но постоянно главный врач доставал: выбирал жертву и начинал ее прессинговать, и жертва увольнялась. Я разговаривала с некоторыми докторами, медсестрами. Они говорят: «Ну не могу я больше».

В мае 2017 года в больнице сменилось руководство. С тех пор, говорит врач, государственное учреждение стало распадаться на глазах. Ликвидированы детское и взрослое инфекционные отделения. Один из корпусов заброшен и превратился в убежище для бездомных. В результате жители города Видного и Ленинского района вынуждены лечиться в соседнем Домодедове.

«Это можно назвать одним емким словом — оптимизация, — утверждает заместитель главного врача. — Больной может лежать с одним заболеванием, более легким, а главный врач заставлял врачей, многие могут это подтвердить, записывать в истории болезни более тяжелые случаи, чтобы получить большую оплату от страховой компании. Направлять максимально на платные услуги, чтобы выкачивать с них деньги. У нас есть документальные подтверждения, что даже те больные, которые имею право по госгарантиям получать бесплатно услуги, они их проходили и по платным услугам, и по полису ОМС. То есть шла оплата дважды».

Как утверждает врач, руководство больницы пытается сэкономить деньги любыми, даже незаконными способами. Так, торговые точки, расположенные на территории больницы, арендуются нелегально. По ее словам, арендная плата не поступает на счета больницы, а уходит в неизвестном направлении.

Кроме того, пациентам не хватает антибиотиков, обезболивающих и даже бинтов, говорит собеседница ФАН. Капельницы, внутривенные катетеры медсестры покупают за свой счет. Соцсети пестрят гневными комментариями местных жителей, которые не знают, как и у кого им теперь лечиться.

«Пациенты пишут, что и в травмотделениях люди практически кричат, либо приносят свои, покупают за свой счет лекарства, нет даже бинтов, — жалуется Лариса Волощук. — И лекарств нет, и оборудование не закупается, и даже льготники, те же онкологические больные, лекарства покупают. Такого у нас никогда не было даже в годы перестройки!»

Мы попытались задать вопрос главному врачу о том, что происходит в больнице. Но Виктор Барсук общаться не захотел.

«Я занят, вы понимаете?», — ответил он репортеру ФАН.

«В прокуратуру писали, мы писали в МВД, в Следственный комитет, мы писали в ОБЕП, даже в ФСБ, понимаете, потому что здесь очень много различных нарушений, которые мы видим. Естественно, все это скатывалось на Минздрав, и Минздрав сделал проверку где-то в начале апреля. Нам сделали отписку, что выявлены незначительные хозяйственные нарушения, на которые главному врачу указано усилить контроль. В этом видится какая-то коррупционная составляющая. Это прикрытие сверху фактов, которые здесь на месте обнаружены», — считает Лариса Волощук.

По фактам, озвученным Ларисой Волощук, Министерство здравоохранения Московской области в ближайшее время организует в больнице выездную проверку.

«Мы внимательно изучаем всю фактологию. Мнение, высказанное заместителем главного врача, факты, излагаемые другими врачами, мнение главного врача. После этого все необходимое уточним с проверкой с выездом на место», — сообщил репортеру ФАН министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Подобная картина сложилась и в нескольких крупных лечебных учреждениях столицы. Так, москвичи пикетируют здание Центра патологии речи и нейрореабилитации и даже создают петиции в Интернете. По их мнению, новое руководство клиники, спасающей россиян после инсульта или черепно-мозговых травм, обеспокоено не здоровьем больных, а заработком. За год количество платных услуг увеличилось, цены поднялись в два раза. Качество лечения заметно упало.

«Изменили профиль из психоневрологии на психиатрию, и потихоньку происходят очень вредные изменения, уволено около 60 профессионалов из этого центра, которые работали по 20 и по 40 лет, — рассказала репортеру ФАН москвичка Анна Зимина. — Сократили до минимума курс и сократили количество занятий в курсе, многие процедуры стали платными, которые были бесплатными. Например, транскраниальная магнитная стимуляция — процедура раньше была бесплатной, теперь только платная. Здесь еще двухместные палаты уплотнили третьими койками. Они там стоят не по нормативам. Моей маме стало тесно, она со слезами на глазах отсюда просто выписалась заранее на последнем курсе, мы не смогли убедить ее закончить курс. Ей нужен повторный курс, но мы не знаем, стоит ли в таких условиях его проводить».

Шесть лет назад в своих майских указах президент России Владимир Путин поручил к началу 2018 года повысить среднюю зарплату врачей в регионах в два раза. Выполнить задачу власти субъектов решили с помощью оптимизации: за счет сокращения числа врачей и качества стационарной помощи.

«Поскольку зарплату всем нужно было повышать, в этом центре врачей стали сокращать, — утверждает председатель независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева. – Стали урезать сроки выполнения программ, стали менять профиль для того, чтобы вместить в эти программы не только пациентов после инсультов, с патологиями речи, а пациентов психиатрического профиля, детей с аутизмом, то есть очень много разных патологий. Психиатрия и неврология — это совсем разные дисциплины, нельзя их смешивать. Получается, что пациенты, которым нужно восстановление после инсульта, сюда не попадут, а психиатрическая патология сюда попадет».

Старшего научного сотрудника отдела глаукомы Научно-исследовательского института глазных болезней Надежду Макашеву сократили в июле без объяснения причин. Доктор наук добилась восстановления на работе через суд, но недовольное начальство решило выжить непокорного офтальмохирурга из клиники рублем. Научно-исследовательский институт глазных болезней

«Через несколько дней дали другой приказ, что меня лишили совмещения по лечебной работе. И я остаюсь на 0,5 % ставки старшего научного сотрудника в отделе глаукомы, – рассказала она репортеру ФАН. — От семи тысяч это три с чем-то тысячи. И если я не буду консультировать, проводить платные консультации, оперировать, я офтальмохирург высшей категории, то у меня зарплата будет три с чем-то тысяч. Это как, можно на такие деньги прожить? Происходит то, что называется оптимизацией в медицине. Оптимизация для того, чтобы сократить врачей и повысить зарплаты другим оставшимся, тем, кто угодны руководству, как правило. А неугодных обычно таким образом. Хотя я не знаю, кому я не угодила».

Новая волна оптимизации затронула сотни медицинских учреждений по всей стране. В результате, так называемые эффективные менеджеры уничтожают отделения, сокращают персонал, вводят платные услуги и таким образом высвобождают средства для повышения зарплат, уверены общественники.

«Дело в том, что указы президента не указывают, где взять деньги на указы президента. И в результате региональная власть как хочет, так и изворачивается, — объясняет ситуацию председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, сопредседатель Всероссийского союза организаций пациентов Ян Власов. — Если людей, которые имеют большой стаж работы, опытных, увольняют в связи с оптимизацией, из-за финансовых проблем и берут на их место тех, которые стоит, наверное, подешевле, иначе зачем все это делать, без опыта, без всего, мы же понимаем, во что это выльется?»

Эксперт утверждает: в таких условиях пациенты со сложными диагнозами рискуют остаться без квалифицированной медицинской помощи. А это риск для их жизни.

Лариса Волощук решилась на отчаянный шаг и написала открытое письмо Владимиру Путину. Заместитель главного врача Видновской районной больницы верит, что президент услышит пациентов и врачей и защитит медицинские учреждения страны от разрушения.