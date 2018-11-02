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Рогозин рассказал, когда Россия представит новую концепцию освоения Луны

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Рогозин рассказал, когда Россия представит новую концепцию освоения Луны

Москва, 2 ноября. Новая российская концепция освоения Луны должна быть представлена в течение 14 дней, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, в настоящее время госкорпорация ждет предложений от Российской академии наук и Научно-технического совета Роскосмоса, которые должны в ближайшее время предоставить концепцию освоения Луны.

Глава Роскосмоса уточнил, что у России стоит задача, куда более масштабнее, чем у Соединенных Штатов в 70-х годах прошлого столетия. По словам Рогозина, Москва собирается не просто высадиться на Луну, а создать там полноценную для посещения базу, сообщило РИА Новости.

Автор: Дарья Смолина
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