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Космический аппарат NASA «застрял» в космосе из-за нехватки топлива

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Космический аппарат NASA «застрял» в космосе из-за нехватки топлива

Вашингтон, 2 ноября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что космический аппарат Dawn перестал выходить на связь. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Отмечается, что зонд Dawn потерялся в поясе астероидов. Специалисты предполагают, что причиной этому стала нехватка гидразина, который устройство использует в качестве топлива для антенн.

Ученые заявили, что аппарат «застрял» на орбите карликовой планеты Церера. Он будет находиться там несколько десятилетий.

Напомним, американские ученые запустили Dawn в 2007 году. Аппарат предназначен для исследования астероида Веста и карликовой планеты Церера. Как уточнили в управлении, это первая миссия по изучению с орбиты более одного небесного тела.

Ранее сообщалось, что космический аппарат NASA может потерять контакт с Землей. 

Космический аппарат NASA «застрял» в космосе из-за нехватки топлива

Автор: Алия Садыкова
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