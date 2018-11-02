«Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны РФ последний в 2018 году полк С-400

Москва, 2 ноября. Концерн «Алмаз-Антей» досрочно завершил поставку С-400 для Минобороны РФ в этом году. Представители «Алмаз-Антея» рассказали, что церемония передачи последнего полка С-400 прошла на территории Астраханской области на полигоне «Капустин Яр»

«Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — сообщили в концерне журналистам РИА Новости.

В компании подчеркнули, что техника выводилась на полигон. Ее испытывали с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 «Триумф» предназначен для защиты от ударов авиации, крылатых, тактических, оперативно-тактических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия.