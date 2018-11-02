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Трамп поручил разработать условия для торгового соглашения с Китаем

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Трамп поручил разработать условия для торгового соглашения с Китаем

Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп поручил начать разработку возможных условий для достижения торгового соглашения с Китаем на полях саммита G20 в Аргентине.

Как пишет Bloomberg, американский лидер рассматривает саммит G20 как возможность восстановления личных связей с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее США и Китай договорились не допустить торговой войны. Специальный посланник председателя КНР вице-премьер Государственного совета Лю Хэ заявил, что Китай и США пришли к соглашению о недопущении торговой войны ради общих интересов. Он отметил, что достигнуть взаимовыгодного соглашения стороны смогли благодаря пониманию интересов всего мира.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ прошло обсуждение вопросов торгово-экономических отношений между двумя странами. Также Трамп заявил, что США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли.

Трамп поручил разработать условия для торгового соглашения с Китаем

Автор: Алия Садыкова
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