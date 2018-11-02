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Экономика

Минфин РФ опубликовал для регионов рекомендации по увеличению доходов

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Минфин РФ опубликовал для регионов рекомендации по увеличению доходов

Москва, 2 ноября. Министерство финансов России разработало методические рекомендации региональным властям по увеличению доходной базы бюджетов. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Меры были разработаны сотрудниками финансового ведомства на основе изучения международного и отечественного опыта. Отмечается, что меры были протестированы в десяти пилотных регионах. Речь идет о Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Московской, Белгородской, Саратовской, Ярославской, Курганской и Свердловской областях.

Министерство разделило меры по увеличению доходов местных бюджетов на четыре раздела. Первый подразумевает рекомендации по повышению эффективности администрирования доходов, второй — меры по выявлению потенциальных источников доходов, третий — меры, способствующие  развитию экономического потенциала региона, четвертый — рекомендации по совершенствованию подходов к межбюджетному регулированию.

Также министерство предлагает российским регионам активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов и по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора и уплаты налога. Кроме того, Минфин предлагает увеличить транспортный налог для дорогих и мощных транспортных средств и налог на имущество.

Автор: Дарья Смолина
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