Москва, 2 ноября. Украинский законопроект о государственном языке, который был принят в первом чтении, нужно привести к международным стандартам, считает верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

«По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с меньшинствами», — подчеркнул он.

Заньер обратил внимание, что в документе говорится о таких мерах принуждения к использованию государственного языка, как инспекции и штрафы. Коммерсант подчеркнул, что в ОБСЕ такой подход не рекомендуют.

«Как нам кажется, законодательство, касающееся языка должно быть чем-то естественным, оно должно содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь, скорее, за счет позитивных средств и стимулов», — отметил Заньер в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время ОБСЕ продолжает вести дискуссию по данному вопросу с украинскими властями. Как обратил внимание Заньер, сегодняшний Киев политизирует многие темы, и часто такая инициатива исходит от Верховной рады.

Как рассказал комиссар, специалисты ОБСЕ вели работу с Киевом по принятому в прошлом году законе об образовании, который в итоге запретил преподавание в школах с пятого класса на всех языках, кроме украинского.

«Статьи 7 там не было в том виде, в каком она звучит сейчас, потому что она была написана в Раде», — пояснил комиссар.

В октябре украинский парламент принял в первом чтении проект закона «О языках». Инициатива предполагает введение штрафов, в частности, за использование русского языка вместо украинского в общественных местах.

Осенью прошлого года Киев принял новый закон об образовании, который существенно ограничил возможность представителей нацменьшинств, проживающих на Украине, обучаться на родном языке. Венецианская комиссия назвала данный закон дискриминационным.