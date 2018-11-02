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ОБСЕ призвала привести законопроект о госязыке на Украине к международным стандартам

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ОБСЕ призвала привести законопроект о госязыке на Украине к международным стандартам

Москва, 2 ноября. Украинский законопроект о государственном языке, который был принят в первом чтении, нужно привести к международным стандартам, считает верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

«По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с меньшинствами», — подчеркнул он.

Заньер обратил внимание, что в документе говорится о таких мерах принуждения к использованию государственного языка, как инспекции и штрафы. Коммерсант подчеркнул, что в ОБСЕ такой подход не рекомендуют.

«Как нам кажется, законодательство, касающееся языка должно быть чем-то естественным, оно должно содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь, скорее, за счет позитивных средств и стимулов», — отметил Заньер в интервью РИА Новости.

ОБСЕ призвала привести законопроект о госязыке на Украине к международным стандартам

Он подчеркнул, что в настоящее время ОБСЕ продолжает вести дискуссию по данному вопросу с украинскими властями. Как обратил внимание Заньер, сегодняшний Киев политизирует многие темы, и часто такая инициатива исходит от Верховной рады.

Как рассказал комиссар, специалисты ОБСЕ вели работу с Киевом по принятому в прошлом году законе об образовании, который в итоге запретил преподавание в школах с пятого класса на всех языках, кроме украинского.

«Статьи 7 там не было в том виде, в каком она звучит сейчас, потому что она была написана в Раде», — пояснил комиссар.

ОБСЕ призвала привести законопроект о госязыке на Украине к международным стандартам

В октябре украинский парламент принял в первом чтении проект закона «О языках». Инициатива предполагает введение штрафов, в частности, за использование русского языка вместо украинского в общественных местах.

Осенью прошлого года Киев принял новый закон об образовании, который существенно ограничил возможность представителей нацменьшинств, проживающих на Украине, обучаться на родном языке. Венецианская комиссия назвала данный закон дискриминационным.

Автор: Василий Котов
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