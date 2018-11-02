Ученые выяснили, почему женщины стонут во время секса

Москва, 2 ноября. Ученые провели исследование, посвященное природе стонов во время интимной близости. Они выяснили, что женские стоны не всегда являются признаком удовольствия.

По словам исследователей, основная функция стона — сигнальная. Стонами человек показывает партнеру, что его манипуляции приятны. Однако выяснилось, что некоторые женщины стонут во время секса, поскольку так принято. Однако, по словам ученых, в результате опроса выяснилось, что таких женщин немного.

Кроме того, специалисты выяснили, что стоны также связаны с физиологическими процессами в организме. Так, они провоцируются сбитым дыханием и учащенным сердечным ритмом, сообщает Planet Today.

Ранее ученые назвали лучшее время для занятий сексом.