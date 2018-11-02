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В Кузбассе зашедшего на частную стройку 16-летнего подростка застрелил брат хозяина дома

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В Кузбассе зашедшего на частную стройку 16-летнего подростка застрелил брат хозяина дома

Кемерово, 2 ноября. Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве 16-летнего подростка, зашедшего на частную стройку в Кемеровской области.

По предварительным данным известно, что 38-летний мужчина обнаружил двоих подростков в недостроенном доме брата и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. Тело 16-летнего подростка он вместе с братом закопал в лесу.

В настоящее время мужчина задержан, проводятся необходимые экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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