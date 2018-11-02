«Пир во время чумы»: в Совфеде опровергли слова Коломойского о «согласовании санкций» с Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сделал заявление в связи с тем, что его фамилии не оказалось в российском санкционном списке украинских компаний и физлиц. По мнению олигарха, перечень лиц и компаний, против которых будут введены ограничения, «согласовывался с Москвой» непосредственно на Банковой.

Заявление олигарха цитирует украинское агентство УНИАН. Коломойский предположил, что список редактировался в администрации украинского президента Петра Порошенко. Бизнесмен настолько уверен в своей правоте, что озвучил даже имена тех, кто входил в «редакционную коллегию».

Кроме Порошенко, олигарх назвал первого заместителя главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову, управляющего директора инвесткомпании ICU Макара Пасенюка и депутата Игоря Кононенко. По мнению киевского предпринимателя, «почтальоном», доставившим на Украину список, стал руководитель движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил, что такими высказываниями Коломойский, находясь в опале у администрации Петра Порошенко, хочет хоть как-то задеть истеблишмент в Киеве.

«Пир во время чумы у украинских олигархов, которые используют санкции России как возможность потроллить или свести друг с другом счеты. Никогда бы Россия не предоставила Порошенко списки. Это абсурд», — считает сенатор.

По словам собеседника ФАН, украинский олигарх использовал этот повод, чтобы насолить действующей украинской власти.

«Коломойский таким образом хочет подорвать доверие к власти и аппарату Петра Порошенко, поскольку он сам сейчас находится в опале, вне политической элиты. Так он пытается хоть как-то обозначить свое присутствие в информационном поле и плюнуть в сторону недоброжелателей», — добавил Игорь Морозов.

Напомним, ранее Россия ввела контрсанкции против ряда украинских компаний, политиков и бизнесменов. В список попали 322 человека и 68 юридических лиц. Ограничительные меры, в частности, коснулись министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Полный список фигурантов российских контрсанкций ранее был опубликован Федеральным агентством новостей. Санкции предусматривают блокировку счетов и любых активов на территории РФ, а также запрет на вывод этих средств из России.