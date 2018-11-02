МВД собирается освободить российских автомобилистов от знака «Шипы»

Москва, 2 ноября. МВД собирается освободить российских автомобилистов от обязательного знака «Шипы». Планы об отмене знака подтвердили в ведомстве в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского.

В своем запросе Боярский просил МВД уточнить, когда будет отменен знак «Шипы» и штрафы за его отсутствие. В ответном письме замглавы МВД РФ Михаил Ваничкин отметил, что опознавательный знак потерял свою актуальность, и динамические характеристики движения автомобиля определяются другими факторами.

В этой связи, по словам Ваничкина, знак «Шипы» не дает возможность другим автомобилистам предсказать характер движения транспортного средства. Также в МВД отметили, что знак на заднем стекле ограничивает обзор водителю, а международных обязательств по знаку не имеется, передает «ФедералПресс».

В настоящее время проект постановления об отмене знака «Шипы» согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ и внесен на рассмотрение российского правительства.

Ранее сообщалось, что МВД России ужесточило штраф за вождение без прав. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.