Россияне назвали главные объединяющие символы страны

Москва, 2 ноября. Россияне в преддверии Дня народного единства определили главные объединяющие символы России. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, основными символами страны россияне считают народ (95), патриотизм (8%). Главными символами, по мнению респондентов, являются роман «Война и мир» Льва Толстого (11%), комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» (9%). В качестве объединяющей песни опрошенные выбрали гимн (20%).

Как пишет «ФедералПресс», 51% россиян уверены, что самое «объединяющее» страны блюдо – это салат «Оливье». Другие сошлись во мнении, что такой же «силой» обладают «Сельдь под шубой» (28%), пельмени (25%) и борщ (17%).

Как пишет ТАСС, кроме того, объединяют россиян исторические события и достижения государства — Победа, Крым, патриотизм и армия.