Американский посол в России назвал черту, удивившую его в россиянах

Москва, 2 ноября. Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман рассказал, что был поражен нежеланием россиян идти на договоренности. Об этом он рассказал в интервью изданию Deseret News.

Представитель СМИ спросил у дипломата, что его больше всего удивило в россиянах. Хантсман ответил, что поражен, «насколько несговорчивыми они могут быть». Он также назвал «чепухой» заявления СМИ о том, что Белый дом не уделяет необходимого внимания дипломатии и не выделяет персонал для работы в посольстве.

Хантсман уточнил, что в своей работе он руководствуется инструкциями, полученными от президента США Дональда Трампа. Их суть состоит в том, чтобы добиваться потепления в отношениях Вашингтона и Москвы.

Ранее Хантсман сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с Россией, однако для этого существуют определенные условия. По его словам, среди условий, необходимых для восстановления отношений между двумя странами — «урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине», а также «невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в этом году».