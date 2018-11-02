Водитель в Саранске украл более 18 тонн шоколада, чтобы отдать долги

Саранск, 2 ноября. Водитель-экспедитор украл более 18 тонн шоколада в Саранске и продал их, чтобы расплатиться с долгами. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, в августе 2016 года 54-летний мужчина, который являлся материально-ответственным лицом, украл 18 тонн шоколадной продукции.

Он вывез товар на служебном грузовике с прицепом с автостоянки в Саранске. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей. Злоумышленник продал шоколад, чтобы расплатиться с долгами.

Уголовное дело направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) — лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее фура с шоколадом и кормом для животных пропала на пути из Москвы в Петербург. Фура должна была прибыть на склад в поселке Ям-Ижора в Ленинградской области, однако этого не произошло. В настоящее время местоположение автомобиля неизвестно, 46-летний водитель грузовика на связь не выходит.