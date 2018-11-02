Таможенное соглашение России и Белоруссии 1999 года утратило силу

Москва, 2 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении соглашения между РФ и Белоруссией о таможенном оформлении товаров, ввозимых физическими лицами.

Документ опубликован на сайте правительства. В пояснительной записке говорится, что соглашение, подписанное в 1999 году Москвой и Минском, утратило актуальность из-за того, что таможенное оформление товаров физических лиц, ввозимых в РФ и Белоруссию, регулируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

В документе сказано, что соглашение прекращает свое действие в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Кроме того, вопрос целесообразности прекращения данного соглашения был проработан с белорусской стороной. Она также дала согласие на прекращение договора.