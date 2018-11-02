Билл Гейтс отказался от сотрудничества с саудовским фондом после убийства Хашукджи

Москва, 2 ноября. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от сотрудничества с саудовским благотворительным фондом Misk после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

«Похищение и убийство Джамаля Хашукджи вызывает чрезвычайное беспокойство», — отметил Гейтс в интервью Wall Street Journal.

Миллиардер отметил, что продолжает с озабоченностью следить за развитием ситуации.

Благотворительный фонд Misk был основан в 2011 году саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Год назад фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды начал с Misk совместный благотворительный проект, целью которого была поддержка инновационных молодежных проектов со всего мира в сфере здравоохранения и развития.

Гейтс собирался вложить в проект пять миллионов долларов, но после убийства Хашукджи отказался от сотрудничества с саудовским фондом. Misk успел получить от миллиардера 1,5 миллиона долларов.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи работал обозревателем Washington Post. Он пропал в Стамбуле 2 октября после того, как зашел в посольство Саудовской Аравии. Как сообщали СМИ, журналист, по предварительным данным, был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. В Стамбуле утверждают, что убийство Хашукджи было преднамеренным.

Ранее сообщалось, что в связи с убийством Хашукджи правительство США рассматривает возможность ввода санкций.