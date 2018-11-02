Цены на облачное хранение Google в России станут ниже

Москва, 2 ноября. Цены на облачное хранение Google для российских пользователей станут ниже. Компания собирается запустить в РФ единый тарифный план Google One, который с августа начал внедряться в США.

Согласно тарифу, использование облачного хранилища объемом 100 Гб в месяц обойдется россиянам в 139 рублей или за 1390 рублей в год. Хранилище, вмещающее в себя 200 Гб данных, будет стоить 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год. За 2 Тб придется заплатить 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год.

При этом хранилище объемом до 15 Гб останется бесплатным. Использовать хранилище одновременно смогут до пяти человек. Тариф Google One будет вводиться в России постепенно. В течение ближайших месяцев на новый план переведут подписчиков Google Drive.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google за отказ удалить из результатов поисковой выдачи запрещенные в России ресурсы.