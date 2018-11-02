«Подвижка в сторону России»: кризис в Совете Европы заставил ПАСЕ вспомнить о Москве

Москва, 2 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Турбъерном Ягландом «кризисную ситуацию» в организации. В ходе телефонного разговора Лавров заявил о желании России остаться в организации. Министр заверил Ягланда, что Москва уйдет только в том случае, если другие государства-члены предпримут меры по ее исключению.

По словам профессора Российского университета дружбы народов, политолога Юрия Почты, Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня вспоминает Россию потому, что Москва продолжает оказывать эффективное финансовое давление на организацию, не выплачивая взносы.

Как пишет «Экономика сегодня», ссылаясь на слова Почты, наблюдается определенная «подвижка» в сторону России. Эксперт напомнил: ранее Москва заявляла, что уйдет из Совета Европы, если будет иметь продолжение нынешняя ситуация с лишением права голоса в ПАСЕ. Специалист подчеркнул, что позже Россия заявила, что уйдет из организации, если другие страны предпримут какие-либо меры по ее исключению. По мнению эксперта, это демонстрирует желание Москвы остаться в ПАСЕ. Политолог добавил, что при этом перспектива выхода не исключается, но произойдет это уже не по инициативе российской стороны.

«Совет Европы сегодня не слишком адекватная для нашей величины организация: все-таки Россия очень большая страна и учитывать при обсуждении мнение каких-то геополитически незначимых величин не имеет смысла. Особенно в контексте того, что современная Европа является миром евроатлантической солидарности», — подчеркнул эксперт.

Напомним, летом 2017 года Москва приняла решение о приостановке уплаты взносов в Совет Европы до полного восстановления полномочий делегации России в ПАСЕ. Москва не раз заявляла о готовности исполнить все финансовые обязательства перед ПАСЕ с момента восстановления прав российских парламентариев.

Стоит отметить, что ограничение полномочий делегации РФ произошло в 2014-2015 годах в связи с позицией Москвы по Крыму. Полуостров вошел в состав России по итогам народного референдума, который был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Ранее министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором отметило, что оснований для возобновления выплат Россией в Совет Европы нет, поскольку полномочия российской делегации не восстановлены.

Официальный представитель генерального секретаря организации Дэниел Хольтген заявил, что Совет Европы настаивает на выплате Россией своего взноса в бюджет организации в соответствии с уставом СЕ. Хольтген подчеркнул, что вопрос взноса «не поддается ни политическим, ни юридическим аспектам организации», и призвал российскую сторону полностью выплатить ту сумму, которую страна «должна с 2017 года».

В марте этого года ПАСЕ заявила, что конфликт с российской стороной стал причиной финансовых проблем организации, бюджет которой впервые показал дефицит. Финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной», дефицит бюджета организации составляет 18 миллионов евро, пожаловалась докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

В связи с текущим положением Бюро Ассамблеи вынуждено пересмотреть приоритеты организации и методы ее работы, отметила докладчица. Она также призвала все члены ПАСЕ к совместной ответственности и выполнению своих обязательств.

Паскье напомнила, что участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку, и активное участие в работе организации.