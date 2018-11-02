База отдыха загорелась под Нижним Новгородом, 14 детей эвакуированы

Москва, 2 ноября. На базе отдыха ForREST Green в деревне Собилиха под Нижним Новгородом произошел пожар. 32 человека были эвакуированы, 14 из них дети. Одного ребенка не могут найти.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сигнал о возгорании поступил в 4.25 утра в пятницу. На базе отдыхали дети с родителями. 32 человека, включая 14 детей, были эвакуированы еще до приезда пожарных. Однако одного 11-летнего мальчика не могут найти до сих пор.

В настоящее время пожар локализован, специалисты продолжают тушить огонь, потом приступят к разбору завалов. Общая площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.