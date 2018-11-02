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База отдыха загорелась под Нижним Новгородом, 14 детей эвакуированы

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База отдыха загорелась под Нижним Новгородом, 14 детей эвакуированы

Москва, 2 ноября. На базе отдыха ForREST Green в деревне Собилиха под Нижним Новгородом произошел пожар. 32 человека были эвакуированы, 14 из них дети. Одного ребенка не могут найти.

База отдыха загорелась под Нижним Новгородом, 14 детей эвакуированы

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сигнал о возгорании поступил в 4.25 утра в пятницу. На базе отдыхали дети с родителями. 32 человека, включая 14 детей, были эвакуированы еще до приезда пожарных. Однако одного 11-летнего мальчика не могут найти до сих пор.

В настоящее время пожар локализован, специалисты продолжают тушить огонь, потом приступят к разбору завалов. Общая площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

База отдыха загорелась под Нижним Новгородом, 14 детей эвакуированы

Автор: Василий Котов
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