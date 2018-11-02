Составлен психологический портрет «керченского стрелка»

Керчь, 2 ноября. Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в учебном заведении, был зациклен на желании отомстить, заявил профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Евгений Черный.

По его словам, пойти на такое преступление мог только молодой человек, неуверенный в себе, с низкой самооценкой, возможно замаскированной под самоуверенность и амбициозность. Кроме того, по словам психолога, студент мог испытывать отчужденность и отвержение.

Как пишет РИА Новости, профессор подчеркнул, что жажда мести могла появиться из-за обиды и стремления выровнять ситуацию в «сторону субъективно понимаемой справедливости». Психолог добавил, что Росляков застрял на цели отомстить и совершить что-то страшное. Он не открывался людям и тщательно готовился к «возмездию».

Напомним, 17 октября Росляков напал на колледж. Он открыл огонь из ружья, а потом взорвал бомбу. Погиб 21 человек, еще около 50 пострадали.