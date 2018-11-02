Игорь Бутман первым из россиян получил премию за диалог между РФ и США

Вашингтон, 2 ноября. Джазмен Игорь Бутман первым из россиян получил премию американского института «Устойчивый диалог» за поддержание мира между народами РФ и США и «монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству».

Также этой премии в 2018 году был удостоен американский коллега Бутмана музыкант и восьмикратный лауреат премии Grammy Уинтон Марсалис. По словам российского музыканта, он часто работает с Марсалисом, и вместе они стараются установить диалог и передать свои чувства слушателям.

«Получается это или нет — это уже другой вопрос, но стремление такое должно быть, и эта премия оценила наши эти действия», — отметил Бутман в беседе с ТАСС.

На церемонии награждения также выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он обратил внимание, что культурный диалог между российским и американским народами способствует восстановлению сотрудничества двух государств на политическом уровне.