«Аэрофлот» создаст три региональных хаба

Москва, 2 ноября. Совет директоров группы компания «Аэрофлот» одобрил стратегию развития, согласно которой к 2023 году, к 100-летнему юбилею перевозчика, планируется создание трех новых региональных и одного международный хаба.

Как говорится в сообщении компании, они разместятся в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске соответственно.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует создать четыре региональных хаба. Как рассказали источники, близкие к компании, главными кандидатами для создания хабов «Аэрофлота» стали Санкт-Петербург, Сочи и Красноярск.

Четвертый хаб авиакомпания планировала расположить на Урале. Среди вероятных городов выступали Екатеринбург или Челябинск. «Аэрофлот» оценивал возможности таких городов как Иркутск, Казань и городов на Дальнем Востоке. Однако, как уточнили источники, создание хабов в этих городах маловероятно.