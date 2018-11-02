Нефтяники заявили о снижении оптовых цен на бензин и дизель | 2 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Террористы доставили хлор к зернохранилищу в 20 км от сирийского города Хама Террористы доставили две емкости с хлором в район зернохранилища в населенном пункте Калъат-эль-Мудик в 20 км от сирийского города Хама. В Центре по примирению враждующих сторон появилась информация о готовящейся провокации в Идлибской зоне деэскалации. Согласно поступившим данным, боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» при помощи доставленных веществ собираются устроить провокацию, чтобы обвинить в применении химоружия сирийские правительственные силы. Отметим, в сирийской прессе все эти действия, непосредственно или косвенно связанные с интересами США, считают жестом отчаяния со стороны Вашингтона.

Россия никогда не разрабатывала и не производила «Новичок» на Западе Россия никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты на Западе под брендом «Новичок», говорится в заявлении МИД нашей страны. Так в ведомстве прокомментировали появившиеся в западных СМИ «пропагандистские сюжеты о якобы проводившихся в России работах по созданию химвещества, получившего в этих странах наименование «Новичок». При этом подчеркивается, что ни в одном опубликованном материале не было представлено никаких доказательств данного утверждения, а авторы делают ставку на «искажение действительности и некомпетентные оценки».

Крупнейшие нефтекомпании подписали соглашения по топливу Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. По данным на 1 ноября оптовые цены на бензин и дизельное топливо снижены. Джус выразил мнение, что такое решение приведет «к стабилизации ситуации с розничными ценами». Он также подчеркнул, что правительство России продолжит мониторинг ситуации. Накануне Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке. Согласно договоренностям правительства страны и нефтяников, ежемесячное производство и реализация нефтяной продукции увеличится на 3%.