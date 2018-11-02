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Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «тройкой тирании»

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Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «тройкой тирании»

Вашингтон, 2 ноября. Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тиранов».

Как передает телеканал Fox News, Болтон выступил в колледже Майами-Дейд 1 ноября. Говоря о трех государствах, Болтон подчеркнул, что эти страны почувствуют «всю тяжесть жесткого санкционного режима Америки». При этом Болтон уточнил, что Вашингтон «не будет потакать деспотам».  

Советник американского лидера добавил, что «тройка тирании, треугольник террора» находится от Гаваны до Каракаса и Манагуа. По его словам, эта местность является источником множества «человеческих страданий», а также негативно влияет на региональную нестабильность.

Кроме того, по мнению Болтона, Куба, Венесуэла и Никарагуа являются «истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии».

Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «тройкой тирании»

Автор: Алия Садыкова
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