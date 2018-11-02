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Меркель объяснила, чем различается отношение Германии и Украины к «Северному потоку — 2»

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Меркель объяснила, чем различается отношение Германии и Украины к «Северному потоку — 2»

Берллин, 2 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель относится к строительству газопровода «Северный поток — 2» менее критично, чем Киев, но хочет сохранить гарантии транзитной роли для Украины. Об этом она заявила во время встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

 «Я менее критично рассматриваю его и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, и она сохраняла свою транзитную роль», — сообщила Ангела Меркель.

Канцлер подчеркнула, что Германия хочет заключить с Россией транзитный договор, который гарантирует Украине статус «важной транзитной страны». По словам Меркель, соответствующие переговоры в настоящее время ведутся.

Парубий, в свою очередь попросил канцлера Германии способствовать тому, чтобы Запад отказался от участия в проекте.

Автор: Виктор Мальцев
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