Две студентки в Башкирии заявили о домогательствах со стороны преподавателя

Уфа, 2 ноября. В Уфе следователи проверяют заявления родителей двух студенток о домогательствах преподавателя колледжа. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Башкирии.

Как пишет «Реальное время», мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних девушек 15 и 16 лет. Кроме того, двое бывших студенток обратились в полицию с аналогичными заявлениями.

В учебном заведении проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Ранее в Уфе дознаватель обвинила трех коллег – начальников полиции в Уфе – в групповом изнасиловании. Сотрудники органов внутренних дел были уволены со своих постов.

Ранее сообщалось, что участники изнасилования в полиции Уфы встретились на очных ставках. Дознаватель оказалась дочерью начальника силового подразделения регионального МВД. Для проведения ряда следственных проверок в Уфу прибыли московские специалистыглавка собственной безопасности МВД России.