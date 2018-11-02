Москва, 2 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Об этом говорится в приказе на сайте оборонного ведомства. Он отметил мужество военных разведчиков и их самоотверженность при выполнении долга. Он также отдельно уделил внимание ветеранам разведки.

По словам министра, их достижения являются примером для молодого поколения. Шойгу рассказал, что нынешнее поколение разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство. Военные успешно решают сложные и ответственные задачи. Они защищают национальные интересы, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

Напомним, День военного разведчика в России отмечается 5 ноября. Прообразом этого органа было Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики в 1918 году.