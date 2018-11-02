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Технологии

Установленный в новом iPad Pro чип признан самым мощным в мире

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Установленный в новом iPad Pro чип признан самым мощным в мире

Москва, 2 ноября. Безрамочный планшет iPad Pro 2018 с системой распознавания лица показал высочайшую скорость ядер в тесте GeekBench, сообщает 9To5Mac.

Планшет набрал 5030 баллов в одноядерном тесте и 18 217 баллов в многоядерном. По скорости процессора iPad Pro 2018 почти сравнялся с работающим на Intel Core i7 ноутбуком MacBook Pro 2018. Последний незначительно превзошел планшет в многоядерном тесте.

Ранее глава корпорации Apple Тим Кук заявил, что новый iPad Pro окажется быстрее 92% компьютеров. В многоядерном тесте iPad Pro 2018 превзошел прошлогоднюю версию планшета в два раза.

Автор: Виктор Мальцев
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