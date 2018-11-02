Коломойский рассказал, почему он не попал в санкционный список России

Киев, 2 ноября. Украинский олигарх и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что список украинских граждан, против которых Россия ввела ответные санкции, якобы мог проходить согласование в администрации президента Украины Петра Порошенко.

Как пишет УНИАН, по словам Коломойского, его имя из списка лично вычеркнул украинский глава Петр Порошенко. По мнению бизнесмена, он сделал это, чтобы выставить Коломойского «агентом Кремля». Он также предположил, что в «редакционную коллегию» могли попасть первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, директор ICU Макар Пасенюк, депутат Игорь Кононенко.

Украинский бизнесмен подчеркнул, что список в Киев в роли «почтальона» якобы доставил руководитель общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.