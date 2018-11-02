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Сирия: освобожденный из плена японский журналист извинился перед Токио

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Сирия: освобожденный из плена японский журналист извинился перед Токио

Токио, 2 ноября. Освобожденный из плена в Сирии японский журналист Дзюмпэй Ясуда принес извинения правительству за то, что Токио оказался вовлечен в ситуацию из-за его действий. Он пробыл в плену у боевиков три года.

По словам Ясуда, по его вине правительство Японии оказалось вовлечено в эту ситуацию. Он попросил прощения у Токио, а также поблагодарил всех, кто приложил усилия для освобождения.

Как пишет ТАСС, представитель СМИ также рассказал, что во время пребывания в плену принудительно был обращен в ислам. Его подвергали физическому и психологическому насилию. Ранее говорилось, что в Японии устанавливают личность журналиста, освобожденного из плена в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что Дамаск встречает граждан, освобожденных из плена боевиков в Думе. Гражданские лица, освобожденные из плена боевиков в Восточной Гуте военнослужащими Сирийской арабской армии (САА), были доставлены в Дамаск. 

Сирия: освобожденный из плена японский журналист извинился перед Токио

Автор: Алия Садыкова
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