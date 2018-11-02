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Трамп поделился планами сокращения госдолга США

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Трамп поделился планами сокращения госдолга США

Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна полностью погасит государственный долг к концу его второго президентского срока. С таким заявлением глава Белого дома выступил на посвященном увеличению рабочих мест мероприятии.

Дональд Трамп напомнил о большом госдолге США. По его словам, задолженность существенно выросла, когда пост президента занимал представитель Демократической партии Барак Обамы. На начало октября госдолг США достиг рекордной отметки в 21,5 триллион долларов. За 2018 финансовый год объем обязательств вырос на 1,2 триллиона долларов.

В августе Россия сократила вложения в гособлигации США до 14 млрд долларов. Таким образом РФ покинула список из 33 крупнейших держателей госдолга США. На конец марта она занимала в рейтинге 16 строчку с показателем в 96,1 млрд долларов.

Автор: Виктор Мальцев
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