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Глава банка «Интеза» заявил, что США не примут новых санкций против России

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Глава банка «Интеза» заявил, что США не примут новых санкций против России

Москва, 2 ноября. Коллективные контрмеры ЕАЭС заставят США дважды подумать о введении санкций против России, заявил глава банка «Интеза» Антонио Фаллико. Об этом он рассказал в рамках XI Евразийского экономического форума в Вероне.

Как пишет газета «Известия», по словам специалиста, США вряд ли пойдут по самому жесткому сценарию санкций против России. Он объяснил, что эти угрозы исчезнут после выборов в американский конгресс в ноябре этого года. Кроме того, Фаллико считает, что финансовую систему в России ждет стабильность. Он уверен, что при максимальной инфляции в 5% Центробанк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне.

Глава банка напомнил, что президент России Владимир Путин прав, когда говорит: ну покажите нам все эти санкции, чтобы мы могли посмотреть, о чем идет речь, и мы потом разберемся.

Глава банка «Интеза» заявил, что США не примут новых санкций против России

Автор: Алия Садыкова
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