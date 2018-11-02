Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В начале 2019 года в России могут упасть продажи новых автомобилей

53
0 Оставить комментарий

В начале 2019 года в России могут упасть продажи новых автомобилей

Москва, 2 ноября. Автодилеры ожидают, что в России в начале 2019 года на 5–10% упадут продажи новых автомобилей.

Падение произойдет впервые с февраля 2017 года на фоне роста цен на машины из-за увеличения ставок по кредитам и повышения НДС. Также на 2019-й год не планируется новых мер поддержки спроса, сообщают со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Козака «Известия».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) считают, что в отвечающем за автопром Минпромторге понимают опасность падения продаж. Но убедить правительство в необходимости мер поддержки спроса пока рынок растет сложно.

«Вернуться к диалогу о каких-либо программах поддержки возможно будет только после того, как рынок покажет минус», — цитирует главу ассоциации РоАД Олега Мосеева издание.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.