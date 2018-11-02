Финский депутат раскритиковал участие страны в учениях НАТО

Хельсинки, 2 ноября. Депутат парламента Финляндии Маркус Мустаярви раскритиковал участие его страны в учениях НАТО.

Размышлениями на тему парламентарий поделился в интервью «Известиям», заявив, что действуя подобным образом и участвуя в маневрах Североатлантического альянса в Норвегии, Финляндия может потерять нейтралитет.

«Уже нельзя говорить о том, что Финляндия лишь партнер альянса. Эти учения — агрессивная демонстрация силы, часть политики доминирования США. Они неизбежно приведут к росту напряженности на севере», — пояснил депутат.

Кроме прочего Маркус Мустаярви подчеркнул, что выступает за хороший диалог с Москвой и не поддерживает стремление финского правительства обострить отношения с Россией.

«Как депутат, представляющий в парламенте страны Лапландию, я очень обеспокоен тем, что участие Финляндии в этих учениях может отрицательно сказаться на нашем экономическом и ином сотрудничестве с Россией», — констатировал Мустаярви.

Напомним, что 25 октября в Норвегии стартовали крупнейшие за последние 16 лет учения НАТО Trident Juncture, в которых принимают участие 50 тысяч человек, 10 тысяч боевых машин, 150 самолетов и вертолетов, 60 кораблей.